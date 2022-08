Kizz Daniel : le chanteur s’excuse et annonce un spectacle gratuit en Tanzanie

Ce mardi 9 août, nos confrères de GQ dévoilaient un entretien d’Olivier Giroud sur leur chaîne Youtube. L’occasion pour l’attaquant, qui espère retrouver l’équipe de France, de dévoiler un drôle de secret sur la contenance de ses chaussettes avant de jouer un match.

Comme tous joueurs de ballon rond, Olivier Giroud porte des protège-tibias, mais un poil spéciaux. Sur l’un d’entre eux, il a fait le choix d’écrire les noms de sa compagne et ceux de ses enfants. Alors que sur l’autre, les portraits des membres de sa famille y apparaissent.

«Quand je mets mes protège-tibias avant un match, j’aime tellement voir le visage de mes enfants. Ça me donne un peu plus de motivation, ça me fait du bien. je pense toujours à eux et ils me donnent de la force», a-t-il avoué.

Il semblerait que cette technique fonctionne plutôt bien comme le prouvent les excellentes performances de l’attaquant français depuis tant d’années.