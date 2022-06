Kizz Daniel : le chanteur dévoile enfin son clip «Buga» en collaboration avec Tekno (vidéo)

Neymar a l’habitude de passer ses journées de vacances entouré de sa famille, c’est pourquoi il préfère voyager en Amérique du Sud et faire des projets avec ses amis les plus proches, avec qui il passe du temps sur les plages les plus populaires des Caraïbes.

Pour cette saison, le joueur brésilien a décidé de se rendre à Miami avec sa soeur, qui a partagé les moments qu’ils ont vécus ensemble sur leurs réseaux sociaux, dont le moment où ils se sont rendus à l’aéroport.

Depuis, Neymar et sa soeur inquiètent les fans du joueur lorsque «The Sun» rapporte que l’avion privé du joueur a subi un incident lors de son départ de la Barbade, qui a provoqué un atterrissage d’urgence dans le nord-est du Brésil.

Jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé si l’attaquant du PSG et sa famille étaient à bord de l’avion, malgré le fait que son dernier message sur les réseaux sociaux était une photo montrant la vue qu’il avait depuis un hublot d’avion.

Selon les médias, la destination finale de l’avion devrait être Sao Paulo, la ville où le joueur passe le plus de temps lorsqu’il est au Brésil, mais pour l’instant il n’a pas fait de déclaration sur ce qui s’est passé.

C’est l’avion de Neymar

L’athlète de 30 ans a dû débourser 12,5 millions d’euros pour l’Embraer Legacy 450, un avion qui atteint 900 kilomètres à l’heure, mais «The Sun» n’a pas pu confirmer s’il s’agissait du modèle impliqué dans l’incident.

Neymar possède également un hélicoptère, qu’il a personnalisé avec ses initiales et l’a fait peindre dans un ton sombre, en plus de le décorer avec des éléments faisant référence à «Batman», son super-héros préféré, il voyage donc fréquemment à bord.

Ce plaisir a coûté 13 millions d’euros à l’athlète, puisque le modèle Airbus H145 est fabriqué par la célèbre marque allemande et est devenu son moyen de transport préféré pour assister aux entraînements de l’équipe nationale brésilienne.