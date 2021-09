Kim Kardashian : la star surprend une ancienne employée avec un cadeau luxueux

Amelia Hamlin s’est tournée sur les réseaux sociaux avec une robe dans laquelle elle avait l’air plus sexy que jamais.

On soupçonne donc que le mannequin a opté pour la célèbre «revenge dress», car récemment certaines déclarations ont révélé que sa relation avec Scott Disick avait pris fin.

La célébrité a clairement indiqué que rien ne peut gâcher son image, pas même les chagrins d’amour et nous aimons que Hamlin vive son «duel» de la manière la plus amusante et la plus heureuse. Amelia Hamlin portait une robe audacieuse après sa rupture avec Kourtney Kardashian est

A travers son compte Instagram, Amelia a partagé une tenue sensuelle en maille, avec des transparences, en plus d’un décolleté profond sur le devant. Assorti à un manque de la même matière, avec une coupe asymétrique, qui a attiré l’attention sur la taille avec une paire de créoles en métal.

Sa tenue était l’une des propositions les plus révélatrices que nous ayons vues la mondaine, car bien qu’elle se soit distinguée par des tenues très frappantes, nous n’avons jamais vu quelque chose d’aussi révélateur.

Le look est de Natalia Fedner, une marque qui conçoit des looks avec des métaux et se distingue par son caractère végétalien et durable.

Leurs vêtements ne lésinent pas sur la sensualité et certaines de nos célébrités préférées comme Kylie Jenner, ainsi que Shakira ont utilisé leurs créations. Vous, pensez-vous que son look est une «robe de vengeance» pour Scott Disick ?