Kim Kardashian : la star s’affiche en plein glamour après avoir quitté le mariage de Paris Hilton

Kim Kardashian a fait un arrêt dans une station-service dans sa robe Rick Owens après le mariage de Paris Hilton avec Carter Reum.

Kim Kardashian a fait un arrêt au stand dans un dépanneur à Malibu dans une robe haute Rick Owens, comme on le fait. La fondatrice de SKIMS, 41 ans, est entrée dans un mini-marché de station-service pour une course rapide, a acheté des contenus inconnus (des Cheetos Flamin’ Hot, peut-être ? Un Slim Jim pour le retour à Calabasas ?), après avoir fréquenté une amie de longue date Paris Hilton mariage de Carter Reum à Bel Air le jeudi 11 novembre.

La star de la télé-réalité portait une robe noire sans bretelles de la collection RTW printemps 2022 de Rick Owens, qui comportait des détails découpés.

Elle a terminé le look avec des créoles et ses cheveux tirés en arrière. Emma Roberts, Kimora Lee Simmons, Kyle Richards, Nicole Richie, Paula Abdul et Demi Lovato, qui ont interprété «I Will Always Love You» pour les jeunes mariés, étaient également présentes au mariage étoilé.

Pour son grand jour, Paris, 40 ans, portait une robe Oscar de la Renta avec un appliqué floral et un col roulé. Le mariage a eu lieu au domaine Bel Air de feu le grand-père de Paris, Barron Hilton.

L’héritière de l’hôtel a écrit un long article sur son site Web un jour après son mariage, racontant les minutes avant qu’elle ne descende l’allée pour son «mariage de conte de fées», qui est disponible en streaming sur Peacock’s Paris in Love.