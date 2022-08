Kim Kardashian et Pete Davidson ont rompu, voici les raisons de leur séparation

Ronaldinho a été le protagoniste d’un exercice dans lequel il devait répondre à certaines des décisions qu’il prendrait s’il avait l’opportunité d’organiser une Dream Team compte tenu de toute l’histoire du jeu.

Et interrogé sur le joueur à qui il donnerait le numéro 10 de son Equipe idéale, Dinho n’est pas resté avec Lionel Messi, Neymar, Kaká ou Zinedine Zidane. Et il n’a pas non plus appliqué un Zlatan Ibrahimovic se choisissant lui-même.

Le vainqueur du Ballon d’Or 2005 a assuré que dans son effectif le numéro 10 serait sauvé oui ou oui pour l’éternel Diego Armando Maradona.

«A quel joueur donnez-vous le numéro 10 (pour votre équipe) ?», lui ont- ils demandé, dans une dynamique (2022) publiée sur la chaîne officielle Konbini. Et l’ancien joueur du FC Barcelone a simplement répondu : «(Diego Armando) Maradona. C’est le meilleur 10 que j’ai vu jouer.»

La vérité est que la réponse de La Sonrisa del Fútbol n’est pas surprenante. Et c’est que, alors qu’il était encore actif à l’AC Milan, il a confirmé que Maradona était son footballeur d’enfance préféré : «Qui était mon joueur préféré quand j’étais enfant ? Maradona».