Kim Kardashian demande à Madonna de partager ses tenues emblématiques avec sa fille Lourdes

Bella Hadid a montré une émotion brute à ses partisans, tout en louant Willow Smith pour être ouverte sur sa propre santé mentale.

Bella Hadid a publié une série de photos émouvantes sur Instagram le mardi 9 novembre, après avoir déclaré qu’elle avait été inspirée par Willow Smith, 21 ans, parlant franchement de sa santé mentale et de son anxiété.

Le mannequin de 25 ans a partagé une citation de la dernière rockeuse Je ressens TOUT, et l’a remerciée de lui avoir donné la force de publier les selfies en pleurs. «Je t’aime et tes mots. Cela m’a fait me sentir un peu moins seule et c’est pourquoi j’aimerais publier ceci», a écrit Bella en taguant Willow.

Après la vidéo de la citation de Willow sur l’anxiété, Bella a posté neuf photos d’elle-même, où elle pleure (ou on dirait qu’elle vient de pleurer) dans chacune d’elles.

La citation que Bella a partagée portait sur le fait que tout le monde «a quelque chose de si spécial et unique à offrir», alors que tant de gens luttent contre l’anxiété et le doute.

«C’est à peu près mon quotidien, tous les soirs depuis quelques années maintenant», a écrit Bella dans la légende avant d’écrire le long message disant aux abonnés qu’il est normal de demander de l’aide pour la santé mentale.

Bella a écrit un long message à ses fans, leur disant qu’il y a «toujours de la lumière au bout du tunnel» lorsqu’elles luttent contre la santé mentale.

«Pour tous ceux qui ont du mal, s’il vous plaît rappelez-vous cela. Parfois, tout ce que vous avez à entendre, c’est que vous n’êtes pas seul. Donc, de moi à vous, vous n’êtes pas seul», a déclaré le mannequin.

«L’auto-assistance et la maladie mentale/le déséquilibre chimique ne sont pas linéaires et c’est presque comme une montagne russe d’obstacles… il a ses hauts et ses bas.»

En plus de montrer son soutien aux fans qui pourraient être aux prises avec une maladie mentale, Bella a également parlé de ses propres problèmes et de ce qui l’aide à se sentir mieux.

«Pour moi, ça a toujours été agréable de savoir que même si c’est quelques jours, semaines ou mois, ça s’améliore, dans une certaine mesure, même pour un instant», a-t-elle écrit.

«Si vous travaillez assez dur sur vous-même, passez du temps seul pour comprendre vos traumatismes, vos déclencheurs, vos joies et votre routine, vous serez toujours en mesure de comprendre ou d’en apprendre davantage sur votre propre douleur et sur la façon de la gérer. C’est tout ce que vous pouvez vous demander.

Le mannequin a conclu le message en remerciant les fans d’avoir tout lu et a de nouveau offert une affirmation positive. «De toute façon. Je ne sais pas pourquoi, mais il est de plus en plus difficile de ne pas partager ma vérité ici. Merci de m’avoir vu et merci de m’avoir écouté», a-t-elle écrit. «Je vous aime.»