Kim Kardashian : c’était la fête d’anniversaire spectaculaire de Chicago (photos)

C’est ce dimanche que les sœurs Kardashian se sont réunies chez Kim Kardashian pour célébrer le 4e anniversaire de Chicago West.

La famille a été capturée dans plusieurs histoires publiées par Khloé Kardashian où il a été possible de montrer qu’ils n’ont ménagé aucun effort pour célébrer la petite fille, qui a organisé une fête sur le thème de Hello Kitty.

Parmi les images que l’ex de Tristan Thompson a partagées, on pouvait voir qu’il y avait d’énormes arrangements de ballons sur le thème du chaton, un énorme gâteau, une piscine de balles et un toboggan, des collations du visage du personnage et plus encore.

Au moment de souffler les bougies de son gâteau, Chicago était accompagnée de quelques amies de son âge, sa grand-mère Kris Jenner, sa sœur North West, Saint West, sa maman (qui tenait ses tresses roses pour qu’elles ne brûlent pas) et certains de ses cousins, dont True Thompson.

Parmi ceux qui n’apparaissaient pas sur les photos figuraient les enfants de Kourtney Kardashian et Scott Disick, qui sont beaucoup plus âgés alors peut-être qu’ils ont préféré ne pas y assister, et leur père controversé, Kanye West, qui se serait marié secrètement il y a quelques jours avec un créateur de sa marque Yeezy.

Une semaine très intense pour les Kardashian

C’est cette même semaine que Khloé et Kim Kardashian se sont rendus ensemble au Canada pour accompagner Tristan Thompson aux funérailles de sa mère, décédée subitement.

Par ailleurs, la nouvelle du mariage entre Ye et Bianca Censori a fuité, après que le rappeur ait été «disparu depuis plusieurs semaines».