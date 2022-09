Kim Kardashian achète une nouvelle maison : voici l’incroyable prix d’achat (photos)

La femme d’affaires Kim Kardashian a acheté un manoir au bord de la plage de Malibu, dont la somme est évaluée à 99,5 millions de dollars, mais au final elle a payé 70 millions de dollars.

Cette propriété est située en bord de mer avec quatre chambres, cinq salles de bains, une salle de sport, un court de tennis et une piscine, répartis sur 7 000 pieds carrés. Ici, vous pouvez profiter d’une grande intimité, car il est situé au bout d’une longue allée et est à peine visible de la rue, car il est entouré de haies.

Cependant, même si Kim a acheté ce manoir, elle n’a pas vendu son manoir de Hidden Hills. Une personne proche de l’environnement des sœurs Kardashian a révélé à People qu’il ne s’agit que d’une maison de plage et qu’en aucun cas il ne vendra la maison qu’il possède actuellement.

La principale raison pour laquelle l’Américaine a acquis ce nouveau manoir est à cause de son ex-petit ami Kanye West. Le rappeur a acheté une maison près de celle de Kim, et le mannequin a voulu se démarquer de son ex-partenaire en achetant une autre maison avec laquelle elle pourra aller chercher plus d’intimité personnelle. «La maison de Kanye est très proche et c’est une autre façon pour elle d’avoir son autonomie», a confirmé la source.