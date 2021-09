Kendall Jenner : le petit ami du mannequin, Devin Booker révèle qu’il a covid-19

Dans une récente interview, Will Smith a avoué que si son mariage avec Jada Pinkett était initialement monogame, il ne l’était plus. Ici les détails.

En juillet 2020, le mariage de Will Smith et Jada Pinkett a attiré l’attention après que le rappeur August Alsina a affirmé qu’il avait eu une relation avec le chanteur avec la permission de Will.

Bien que Jada ait initialement nié les allégations; plus tard, elle et Will ont participé à une interview pour son émission Web ‘Red Table Talk’, où l’actrice a confirmé qu’elle avait une «liaison» avec Alsina.

Maintenant, plus d’un an plus tard, dans une récente interview avec GQ, Will a révélé plus de détails sur le type de relation qu’il entretient avec sa femme.

Will Smith avoue que son mariage n’est pas monogame

Will Smith a accordé une interview au magazine GQ pour parler de ses mémoires qui sortiront en novembre prochain. Dans la lettre, il parlera de son enfance, de sa vie personnelle et d’acteur, ainsi que de sa relation avec Jada Pinkett.

Dans cette interview, le protagoniste de «The Pursuit of Happyness» reconnaît que tout au long de son mariage, il y a eu des moments où sa femme a mis de côté ses valeurs pour lui faire plaisir.

De plus, il a révélé que l’actrice ne croyait pas aux relations conventionnelles, alors à certaines occasions ils se sont disputés sur le sujet.

«Jada n’a jamais cru au mariage conventionnel… Elle avait des parents qui avaient une relation non conventionnelle. Elle a grandi d’une manière très différente de celle que j’ai grandi. Il y a eu d’importantes discussions sans fin sur ce qu’est la perfection relationnelle ? Quelle est la manière idéale d’interagir ? coupler?», dit l’acteur

Plus tard, Smith dit que pour la plupart de leur relation, la monogamie était leur choix, mais maintenant la situation a changé.

«Nous nous sommes donné confiance et liberté, avec la conviction que chacun doit trouver sa propre voie. Et le mariage pour nous ne peut pas être une prison. Et je ne suggère notre voie à personne. Je ne suggère cette voie à personne. Mais l’expérience des libertés que l’on s’est donnée et le soutien inconditionnel, pour moi, c’est la définition la plus complète de l’amour», explique Will.