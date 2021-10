Kendall Jenner épate dans une robe transparente sexy pour une soirée à New York

Kendall Jenner abasourdie dans une robe moulante orange et jaune alors qu’elle se dirigeait vers un événement à New York pour sa marque de tequila 818.

Kendall Jenner est sortie dans une longue robe transparente pour une soirée en ville à New York. Le mannequin était dans la Grosse Pomme pour unévénement de tequila 818 à la Cathédrale du Moxy East Village le 14 octobre.

Elle a été aperçue en train de quitter son hôtel dans une robe moulante orange, jaune et noire à manches longues.

Le mannequin de 25 ans a associé son ensemble coloré en maille à des talons transparents et un sac à main rouge bordeaux, alors qu’elle coiffait ses tresses corbeau dans une éruption élégante.

L’ancien de L’incroyable famille Kardashian s’est rendu au 310 Bowery pour l’événement dans le centre-ville de Manhattan, et a été vu debout au bar avec le directeur des opérations de 818, David Yan González.

Elle s’est ensuite rendue au restaurant de célébrités Zero Bond avec Kourtney Kardashian et son petit ami, Travis Barker. La fondatrice de Poosh a enfilé un ensemble noir composé d’un haut court et d’une mini-jupe, qu’elle a associé à des bottes noires jusqu’aux genoux.

Comme les fans le savent, cela est arrivé quelques jours après que leur sœur Kim Kardashian a fait ses débuts en tant qu’animatrice de Saturday Night Live, et elle n’a pas retenu les blagues aux dépens de sa famille.

Dans le sketch «The People’s Kourt», le fondateur de SKIMS, 40 ans, s’est moqué de la romance chaude et lourde de Kourt et Travis. Alors que Kourtney, 42 ans, est «heureuse» à propos de Kim, des sources ont récemment déclaré à HollywoodLife qu’elle était «dérangée» par une blague.

L’ancien de L’incroyable famille Kardashian s’est rendu au 310 Bowery pour l’événement dans le centre-ville de Manhattan, et a été vu debout au bar avec le directeur des opérations de 818, David Yan González.

Elle s’est ensuite rendue au restaurant de célébrités Zero Bond avec Kourtney Kardashian et son petit ami, Travis Barker. La fondatrice de Poosh a enfilé un ensemble noir composé d’un haut court et d’une mini-jupe, qu’elle a associé à des bottes noires jusqu’aux genoux.

Comme les fans le savent, cela est arrivé quelques jours après que leur sœur Kim Kardashian a fait ses débuts en tant qu’animatrice de Saturday Night Live, et elle n’a pas retenu les blagues aux dépens de sa famille.

Dans le sketch «The People’s Kourt», le fondateur de SKIMS, 40 ans, s’est moqué de la romance chaude et lourde de Kourt et Travis. Alors que Kourtney, 42 ans, est «heureuse» à propos de Kim, des sources ont récemment déclaré à HollywoodLife qu’elle était «dérangée» par une blague.