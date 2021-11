Kendall Jenner dit qu’elle est «vraiment brisée» après avoir assisté au concert de Travis Scott

Kanye West est prêt à mettre fin à sa querelle avec Drake, invitant le rappeur canadien à le rejoindre sur scène pour un concert-bénéfice.

Kanye West est prêt à mettre fin à sa querelle de dix ans avec Drake. Le directeur musical J Prince a partagé une vidéo avec le rappeur, 44 ans, sur Twitter le lundi 8 novembre depuis la chapelle Rothko à Houston, Texas, dans laquelle Kanye demandait au rappeur canadien, 35 ans, de «se réunir» et de le rejoindre sur scène pour un concert-bénéfice pour libérer Larry Hoover, le co-fondateur condamné du gang de rue de Chicago Gangster Disciples.

La tentative de réconciliation intervient après que Drake a rejoint Travis Scott pour le premier jour de son Astroworld Festival, désormais annulé, qui a fait huit morts après une vague de foule.

«J’ai rencontré @kanyewest la nuit à Htown à la chapelle Rothko», a écrit J à côté de la vidéo. «Ce n’était pas dans mes plans de le rencontrer là-bas, mais je dois dire que je suis heureux de ne pas avoir permis à un lieu de culte pour Dieu de détourner notre réunion. Il viendra un moment dans la vie où nous devrions tous adopter la pensée du mouvement, la pensée sur le moment. La réflexion sur le moment nous coince dans le cycle de la confusion, de la vengeance, des meurtres et des ténèbres qui vous emmènent dans un endroit pire que l’esclavage.

Dans la vidéo, le rappeur Donda lit la déclaration suivante sur son téléphone : «Je fais cette vidéo pour répondre aux allers-retours en cours entre moi et Drake. Drake et moi nous sommes tirés dessus et il est temps d’arrêter. Je demande à Drake le 7 décembre de me rejoindre sur scène en tant qu’invité spécial pour partager les deux plus gros albums de l’année en direct à Los Angeles dans le but ultime de libérer Larry Hoover.

«Je crois que cet événement non seulement sensibilisera à notre cause, mais prouvera aux gens du monde entier combien nous pouvons accomplir davantage lorsque nous mettons notre fierté de côté et nous unissons», a poursuivi le rappeur.

«J a expliqué dans un tweet de suivi qu’il avait rencontré le rappeur après que Larry ait dit qu’il aimerait voir la paix entre» Kanye et Drake. «Vous avez bien reçu cela et avez dit merci parce qu’il n’a jamais eu personne qui l’a assis et lui a expliqué les choses comme je l’ai fait», a-t-il écrit, ajoutant: «Je suis impatient que nous travaillions tous ensemble à l’unisson pour élever notre communautés du monde entier.

Larry purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour activités de gang et continue d’orchestrer de telles activités depuis la prison. Les partisans ont souligné sa réforme après qu’il a commencé à décourager la violence parmi les adeptes, leur enjoignant plutôt d’aller à l’école – et de transformer le GD en Gangster Disciples to Growth and Development.

Lors de la tristement célèbre rencontre de Kanye avec le président de l’époque, Donald Trump, en 2018, il a défendu le First Step Act, une loi sur la réforme des prisons qui réduirait les peines de prison pour les délinquants toxicomanes et s’attaquerait à la disparité raciale dans ces sanctions.

Le rappeur a également encouragé Trump à commuer la peine d’emprisonnement à perpétuité de Larry ; alors qu’il n’a pas commué la peine, Trump a finalement signé le First Step Act.