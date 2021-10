Kate Middleton et William pourraient voyager aux USA pour augmenter leur popularité, secouer Harry et Meghan !

Les ducs de Cambridge veulent gagner la sympathie du peuple américain

Il semble que Kate Middleton et le prince William aient le plan parfait pour augmenter sa popularité aux États-Unis : les ducs de Cambridge pourraient se rendre dans ce pays pour accroître votre notoriété et être à nouveau aimés du peuple après l’interview scandaleuse de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey leur a fait perdre leur popularité dans ce pays.

Comme on le sait, Meghan et Harry vivent aux États-Unis, dans un luxueux manoir situé à Montecito, en Californie. Avec ce voyage que Kate Middleton et le prince William pourraient planifier, les experts considèrent qu’il est possible que les ducs de Cambridge les rencontrent lors de leur visite, cependant, ce n’est pas sûr, puisque l’intention de Kate et William est d’accroître leur popularité. après leur chute due au duc et à la duchesse de Sussex.

Kate Middleton et le prince William se rendront-ils aux États-Unis ?

Le duc et la duchesse de Cambridge pourraient effectuer une visite «de haut niveau» aux Etats-Unis l’année prochaine après que leur popularité «a un peu chuté», selon le Daily Mail.

Ces derniers jours, lors de la remise du prix Earthshot, le prince William a annoncé que le Les États-Unis accueilleraient la cérémonie l’année prochaine, en 2022.

Selon le Daily Mail, ils ont dit à Katie Nicholl de Vanity Fair que l’équipe de Cambridge est très concentrée sur l’Amérique et s’assure d’y avoir une grande visibilité