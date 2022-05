Karim Benzema : un haut responsable du gouvernement albanais arrêté à son domicile

Pour beaucoup, le prochain Ballon d’Or s’est décidé et il ira à Karim Benzema. Avec un Leo Messi différent, avec un Lewandowski qui n’a pas été décisif pour le Bayern et un Mbappé sans la Ligue des champions, Karim Benzema se positionne comme le meilleur candidat au Ballon d’Or. Pourtant, ces dernières heures, Mohamed Salah a été mis en avant en tant que candidat Directement au prix.

Il y a quelques jours, Salah a avoué : «L’an dernier, j’ai perdu le Ballon d’Or parce que j’ai marqué 40 buts mais je n’ai gagné aucun titre. Cette fois, j’ai gardé les bons chiffres et j’ai déjà gagné un titre». a remporté le second, la fin pour le prix sera excitante.

Cependant, maintenant l’Egyptien était pour plus. Dans une interview accordée à BeIN Sports, Salah a déclaré : «Si vous me comparez à n’importe quel joueur dans ma position, non seulement dans mon équipe mais dans le monde, vous constaterez que je suis le meilleur.

Je me concentre toujours sur mon travail et donne mon meilleur et mes chiffres sont la meilleure preuve de mes paroles. J’aime toujours me créer un nouveau défi, travailler différemment et faire la différence. C’est mon devoir.»

«Avant 2018, certains disaient que je ne pouvais rien faire après avoir quitté Chelsea, mais j’ai continué et j’ai fait de grandes choses, je pense positivement et j’essaie d’être sur la bonne voie», a conclu Salah, qui petit à petit, se positionne comme le plus grand rival.

Lors de la dernière remise du Ballon d’Or, Mohamed Salah s’était agacé de finir à la septième place : «J’ai été choqué, mais je ne peux rien en dire. Personne ne croyait que je finirais septième, mais ça a fini par arriver….»

Ce qui est clair, c’est que la finale de la Ligue des champions à Paris, que joueront le Real Madrid et Liverpool, sera l’élément décisif pour savoir qui remportera le prochain Ballon d’Or.