Karim Benzema révèle la vérité : «Il est le meilleur dont tout le monde doit tirer des leçons…»

Le plus grand éloge que Karim Benzema a dédié tout au long de sa carrière a été, sans aucun doute, pour l’éternel Ronaldo Nazário.

Depuis plusieurs années, la légende française place le double champion du monde brésilien comme le meilleur joueur de tous les temps. Et cette saison, lors d’une conversation avec ESPN FC, il a laissé d’autres phrases très spéciales pour définir son héritage.

Tout d’abord, Karim a réitéré que R9 était, est et sera toujours sa plus grande idole du football. Ensuite, il a assuré qu’il est le seul attaquant pour lequel il accepterait d’être son remplaçant. Et enfin, il a précisé que tous ceux qui veulent apprendre quelque chose sur l’art d’être un avant-centre doivent étudier le phénomène.

«Ronaldo, je l’ai déjà dit et je le répète, il est mon modèle. Le seul attaquant pour qui j’accepterais d’être sur le banc, c’est lui. C’est grâce à lui que j’ai commencé à faire des vélos, le même mouvement bien qu’il l’ait fait 1000 fois plus vite», a déclaré (2021) l’ancien Lyonnais, sur la chaîne officielle d’ ESPN FC.

«Il m’a fait aimer le football. A mon poste, c’est lui qui a révolutionné le rôle d’avant-centre. Pour moi, c’est l’attaquant le plus complet, un modèle. Et si vous voulez apprendre quelque chose sur le métier d’avant-centre, vous devez regarder R9.

Zlatan Ibrahimovic, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexis Sánchez, El Kun Agüero, Karim Benzema et la liste pourrait continuer. Il est impressionnant le nombre d’attaquants de l’époque actuelle qui ont déclaré publiquement que Ronaldo Nazário da Lima était leur plus grande inspiration dans le jeu