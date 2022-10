Karim Benzema et sa nouvelle petite amie attendent leur premier enfant (photos)

Si vous voulez sortir de l’agitation et que vous voulez savoir si votre partenaire aime quelqu’un d’autre , vous êtes au bon endroit, car nous allons vous donner 5 signes infaillibles qui peuvent les prouver . Continuez à lire pour le savoir.

Comment savoir si votre partenaire aime quelqu’un d’autre ?

Signaux #1

Cachez-vous son téléphone portable. Il n’est pas sain de vérifier le mobile de notre partenaire, mais nous ne devons pas non plus le cacher. Et les experts pensent que celui qui le fait est parce que quelque chose veut définitivement vous cacher. Comme peut-être regarder constamment le profil d’une certaine personne ou garder un œil sur ses publications.

Signaux #2

S’il vous mentionne souvent le nom de cette personne ou s’il apparaît constamment dans ses histoires. Et même parfois il exalte davantage ses capacités ou ses vertus, c’est peut-être parce qu’il se sent tellement attiré par elle , qu’il en oublie même de déguiser ce qu’il ressent face à vous.

Signaux #3

Est-ce qu’il s’est éloigné de vous ? C’est peut-être à cause de l’émotion causée par votre récente attirance pour cette personne. Si vous remarquez que lorsque vous êtes en face d’elle, elle vous ignore ou vous rejette, il est presque certain qu’elle vous apprécie.

Signaux #4

Beaucoup de gens qui viennent de rencontrer quelqu’un qu’ils aiment, commencent à améliorer leur image physique, ont tendance à faire plus d’exercice, à acheter de nouveaux vêtements ou à changer de look, afin de l’attirer.

Signaux #5

Mais en plus de tout, si vous avez essayé de le confronter ou de lui demander directement s’il est attiré par cette personne, il se met souvent sur la défensive et commence à vous disqualifier ou à vous faire douter de ce que vous ressentez. Quelqu’un qui n’est pas attiré par quelqu’un d’autre pourrait répondre sans excitation ni agacement.

Si vous n’êtes pas une personne jalouse et que vous avez commencé à vous demander si votre partenaire pourrait aimer quelqu’un d’autre ou s’il devait vous être infidèle, il vaut mieux que vous agissiez en la matière avant que votre cœur ne soit blessé. N’oubliez pas qu’il existe aussi des spécialistes en la matière qui peuvent vous aider à surmonter une déception amoureuse.