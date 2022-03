Karim Benzema avoue la vérité : «Kylian Mbappé est déçu, il voulait briller. Mais…»

Cristiano Ronaldo à l’âge de 15 ans a eu un problème cardiaque qui aurait pu mettre fin à sa carrière mais s’est battu à travers les deux pour avoir une carrière qu’il a aujourd’hui.

Cristiano Ronaldo est l’un des meilleurs footballeurs de sa génération, il a établi de nombreux records, inspiré beaucoup de footballeurs de la prochaine génération mais tout comme son proche rival Lionel Messi, il avait un problème de santé qui aurait pu mettre fin à sa carrière.

Qu’est-il arrivé à Cristiano Ronaldo ?

À l’âge de 15 ans, Cristiano Ronaldo a été diagnostiqué avec un cœur qui s’emballe, la tachycardie, une maladie qui faisait battre son cœur de manière irrégulière et même au repos, son cœur battait vite.

C’est une condition unique où le cœur bat rapidement à un rythme généralement supérieur à 100 battements par minute. Cela peut même arriver lorsque le patient ne subit aucun stress physique, de sorte que Ronaldo n’a pas eu besoin de jouer au football pour que son cœur se mette à battre anormalement.

Cela l’aurait peut-être forcé à abandonner le football. Il a subi une opération au cours de laquelle un laser a été utilisé pour cautériser la région de son cœur à l’origine du problème. L’opération a eu lieu le matin et Ronaldo est sorti de l’hôpital en fin d’après-midi ; il a repris l’entraînement quelques jours plus tard.

Qu’a dit sa mère à propos de son état ?

La mère de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, a déclaré dans une interview au Daily Mail en 2009 sur l’état et le déroulement de l’opération.

«Son cœur battait beaucoup lorsqu’il ne courait pas. Ils ont utilisé une sorte de laser pour cautériser la source du problème. Il a été opéré le matin et est ressorti en fin d’après-midi. Avant on savait exactement ce qu’il eu, j’étais inquiet parce qu’il y avait la possibilité qu’il arrête de jouer au football. Mais le traitement s’est bien passé et après quelques jours, il a repris l’entraînement.»

Selon sa mère, le jeune Cristiano n’a pas été découragé par l’état et même après l’opération, c’était comme s’il l’avait fait courir encore plus vite :

«Cristiano n’était pas très inquiet – il ne prenait pas la situation très au sérieux – mais j’ai eu une grosse frayeur. Il semble que le traitement lui ait permis de courir encore plus vite !»

Cristiano Ronaldo a surmonté la condition et a progressé dans les équipes de jeunes du Sporting Lisbonne et a obtenu un transfert à Manchester United trois ans plus tard. Il est sans doute devenu l’un des meilleurs de sa génération, ayant gagné tout ce qu’il y a à gagner avec des équipes et en tant qu’individu.