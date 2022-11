Kanye West : le rappeur accusé d’avoir divulgué des photos explicites de Kim Kardashian

McGregor profite de la vie ces derniers temps, célébrant avec sa famille et ses amis avant un retour probable à l’UFC suite à une grave blessure qui l’a tenu à l’écart de l’octogone pendant plus d’un an.

Cependant, dans le monde des affaires, il n’a pas beaucoup de chance. Son Black Forge Inn Pub à Crumlin, situé à Dublin, lui donne plusieurs maux de tête financiers.

C’est selon Jemi Ventures Ltd, et l’entreprise, dans laquelle The Notorious a investi une partie de sa fortune pour commercialiser son whisky et sa bière, a déjà enregistré des pertes il y a deux ans. Cependant, ce à quoi McGregor ne s’attendait pas, c’est que les pertes augmenteraient en 2021.

Combien d’argent Conor McGregor perd-il à cause de son pub ?

Les pertes s’élèvent à 1,136 million d’euros, qui, combinées à celles accumulées en 2020, atteignent un chiffre de 1 578 000 euros.

Un porte-parole a blâmé la pandémie pour les pires résultats attendus, ce qui semble logique. «Le Black Forge Inn, comme d’innombrables autres, a été touché par la fermeture de la pandémie et la réduction des heures d’ouverture», a déclaré le porte-parole.

«Nous savions que nous fonctionnerions à perte, mais nous avons continué à servir la communauté et nous nous sommes immédiatement intensifiés une fois que nous avons été autorisés à ouvrir.»

Optimisme pour l’avenir

Le même porte-parole a cependant brossé un tableau positif pour l’avenir. «Notre propriétaire notoirement généreux, Conor McGregor, n’épargne aucun frais pour apporter toute l’excellence que l’Irlande a à offrir à notre incroyable pub», poursuit le communiqué.

«Maintenant, nous commençons à grandir et toute l’équipe est fière de présenter la meilleure hospitalité de l’Irlande, à la fois pour notre pays et nos invités internationaux.

«Nous sommes ravis de la façon dont nous avons été accueillis par la communauté et honorés lors de la récente remise des prix du Bar de l’année.

«L’avenir est prometteur pour le Black Forge Inn et les plans pour l’avenir sont d’étendre notre marque pour en faire le pub irlandais emblématique le plus connu au monde.

«Un exemple de cela a été vu par notre méga succès Black Forge Inn à Abu Dhabi pour le Grand Prix de Formule 1 le week-end dernier.»