Kai Havertz : «J’ai vu Messi, Zidane et Kaka mais le meilleur de l’histoire…»

Kai Havertz a identifié Lionel Messi comme le plus grand footballeur de tous les temps et l’a également souligné comme le joueur actuel avec lequel il aimerait le plus partager une équipe. Cependant, interrogé par sa plus grande idole du jeu, l’Allemand s’est retrouvé avec un autre 10 très spécial.

Messi l’apprécie davantage maintenant qu’il est déjà professionnel, mais Kai a dit il y a longtemps que son premier grand héros dans le monde du football était l’éternel Ronaldo de Assis Moreira.

C’est vrai, le footballeur de Chelsea a confirmé qu’il faisait partie de la génération qui a grandi en admiration devant le jeu magique et fantastique de Ronaldinho.

«Mon idole? Mon (plus grande) idole était Ronaldinho. Il y a longtemps, quand j’étais au FC Barcelone, j’adorais le voir jouer», a répondu l’ancien du Bayer Leverkusen, lors d’une conférence de presse (2019) qu’il a partagée avec Marco Reus et Serge Gnabry pour le match officiel du football allemand canal.

Havertz n’était qu’un garçon de 6 ans lorsqu’il a vu Ronaldinho atteindre le sommet du football mondial en remportant l’UEFA Champions League et le Ballon d’Or. L’ancien 10 de l’équipe nationale brésilienne était ce chiffre qui le faisait rêver d’atteindre le professionnalisme.