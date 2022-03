Justin Bieber est «traumatisé» après l’hospitalisation d’Hailey Baldwin pour un AVC

Il y a quelques jours, on annonçait que Hailey Bieber devait être hospitalisée en urgence pour avoir présenté des symptômes d’un AVC. Heureusement, le célèbre mannequin est bien et chez lui, se reposant après ce qui s’est passé.

Cependant, qui continue de s’inquiéter pour la santé d’Hailey, c’est son mari, Justin Bieber : des proches du chanteur canadien ont rapporté qu’il avait été «traumatisé» après avoir vécu cette terrible expérience.

Immédiatement après que les informations sur l’état de santé de Hailey aient commencé à circuler, la famille, les amis et les fans du mannequin ont exprimé leur inquiétude et adressé des prières à leurs proches et notamment à son mari, Justin Bieber, qui ne s’est pas séparé d’elle en un rien de temps.

Qu’est-il arrivé à Hailey Bieber ?

Hailey Bieber a raconté ce qui s’est passé le matin du 10 mars alors qu’elle était avec Justin en train de prendre son petit déjeuner :

«Jeudi matin, je prenais le petit déjeuner avec mon mari quand j’ai commencé à avoir des symptômes similaires à un AVC et ils m’ont emmenée aux urgences. Là, ils ont découvert qu’un petit caillot de sang atteignait mon cerveau , ce qui provoquait un petit manque d’oxygène, cependant, mon corps s’est guéri et j’ai complètement récupéré quelques heures plus tard», a écrit le célèbre homme de 25 ans.

Justin Bieber «panique» sur la santé de sa femme Hailey Baldwin

Justin Bieber serait «plus traumatisé» que Hailey après ce qui s’est passé, a déclaré une source à People. Selon ce qui a été révélé, le chanteur canadien et tous ses proches ont eu «beaucoup de panique» lorsqu’il est entré à l’hôpital avec des symptômes similaires à ceux d’un AVC.

«Justin a envoyé un texto à tous ceux qu’elle connaissait et a demandé à tout le monde de prier pour elle, et il ne l’a jamais quittée, a noté la source.

De même, Bieber partage avec tout le monde à quel point sa femme est importante pour lui, notant qu’elle est comme «son rocher» qui «l’a sauvé d’une période sombre… et qu’il doit la chérir tous les jours».

Pour l’instant, Justin Bieber et Hailey sont chez eux et il semble que la santé du mannequin s’améliore. De son côté, le chanteur ne se sépare pas d’elle et l’aidera dans tout ce qu’il pourra. Aussi, il continue de demander des prières pour la santé de sa femme.