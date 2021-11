José Mourinho est le manager le mieux payé des 10 dernières années, voyez combien il a gagné

Paul Pogba gagne 290 000 £ par semaine à Manchester United veut lui offrir 400 000 £ pour rester au club mais le PSG le veut et sera prêt à payer jusqu’à 500 000 € – 600 000 € s’il déménage au Parc des Princes.

Le milieu de terrain français Paul Pogba est l’une des stars les plus importantes et les plus controversées du football. Super-talentueux, confiant et socialement averti sont quelques-uns des mots qui décrivent le vainqueur de la Coupe du monde de 28 ans.

Malgré ses débuts en tant que milieu de terrain profond dans le moule d’Andrea Pirlo, Pogba a progressivement progressé sur le terrain.

Il joue maintenant en tant que milieu de terrain box-to-box, jouant souvent comme l’un des deux n ° 8 ou même dérivant vers l’aile gauche et coupant son pied droit préféré. D’autres contributions de buts et d’aides au fil des ans ont suivi son intention d’attaque intéressée.

Pour sa sortie sur le terrain, sa visibilité sur les réseaux sociaux et le buzz sans fin autour de ses potentiels, Manchester United verse une belle somme à son ancienne star de l’académie.

Paul Pogba occupe le 5e rang sur la liste des joueurs les mieux rémunérés de Manchester United avec un salaire hebdomadaire de 290 000 £ (15 millions de £ par an). C’est un salaire incroyable par tous les moyens, mais pourrait même s’améliorer.

Manchester United aurait déposé un accord de prolongation de contrat de 5 ans avec Paul Pogba qui lui permettrait de gagner une amélioration significative par rapport à son salaire actuel.

Le nouveau contrat aurait un salaire hebdomadaire de 400 000 £ (21 millions de livres sterling). Cela ferait automatiquement de l’ancien joueur de la Juventus le deuxième joueur le mieux payé d’Old Trafford, derrière Cristiano Ronaldo (510 000 £).

L’accord devrait également repousser les approches de Paris Saint-German qui a tenu à ramener le joueur dans son pays d’origine et sa ville natale.