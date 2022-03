Joe Biden : «Vladimir Poutine ne pourra jamais…»

Brésilien parait très déterminé. Face aux médias, le joueur du PSG a indiqué se sentir en forme, en vue du huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid.

Il ne compte pas se cacher, sur la pelouse du stade Santiago Bernabeu : «Heureusement, je suis bien, je suis de retour et je me sens bien pour aider Paris ! On est prêt, on affronte une équipe très forte avec des joueurs de qualité. On ne va pas se cacher et attaquer !»

Il a assuré que le PSG allait jouer en équipe : «Je joue toujours de la même façon, on attaque ensemble, on défend ensemble. On joue en tant qu’équipe, c’est comme cela qu’on peut gagner le match.»

Il se réjouit enfin de jouer un tel match : «Nous sommes deux équipes très fortes ! On a un avantage, mais on doit penser à gagner, à jouer encore mieux. Je suis vraiment content de jouer demain, dans ce stade. Moi et mes coéquipiers sommes ambitieux», a-t-il notamment ajouté.

Pour rappel, le PSG s’est imposé 1-0 lors de la rencontre aller. Il faudra confirmer, dans la capitale espagnole.