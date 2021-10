Joan Laporta ne veut plus de lui à Barcelone et Samuel Umtiti lui répond !

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a éclaté dans un combat contre Florentino Pérez et le Real Madrid et a tiré à grosses munitions contre le club blanc pour sa stratégie publique visant à convaincre Kylian Mbappé. Le marché européen est en feu.

Il reste plusieurs mois avant l’ouverture du marché des pass européens, mais il brûle déjà. C’est que ce mardi, le directeur sportif du PSG, le Brésilien Leonardo, s’est entretenu avec le journal L’Equipe et a exprimé toute sa colère contre Florentino Pérez, président du Real Madrid, et son indignation envers le club espagnol pour sa stratégie pour prendre Kylian Mbappé.

«En janvier, nous aurons des nouvelles de Mbappé», a déclaré le président des Merengue, évoquant le fait que l’attaquant français aura la liberté de négocier avec n’importe quel autre club à partir de ce jour, puisque son contrat avec le club se terminera en juin 30, 2022.

Et le directeur sportif du Paris Saint-Germain en avait marre, puisque cette semaine Karim Benzema, Carlo Ancelotti et Florentino se sont exprimés publiquement en supposant que le jeune attaquant déménagera à Madrid la saison prochaine.

«Ce nouveau départ se situe dans le manque de respect envers le PSG et envers Mbappé . En effet, dans la même semaine un joueur du Real Madrid, puis l’entraîneur madrilène et maintenant le président parlent de Kylian comme s’il faisait déjà partie des Siens. Florentino avait déjà parlé à ses fans de Mbappé cette semaine. Je le répète : c’est un manque de respect qu’on ne peut pas tolérer.»

«C’est un manque de respect que nous ne pouvons tolérer»

Malgré le fait que Florentino Pérez a par la suite tenté de nuancer ses propos et a assuré qu’il avait été mal interprété, Leonardo a maintenu sa position d’indignation puisque «cela dure depuis deux ans. Je me souviens seulement que la période de marché est terminée et qu’il y a une saison en cours. Il y a des matches et Madrid ne peut pas continuer à se comporter de la sorte.

«Que ça s’arrête maintenant ! Mbappé est un joueur du PSG et le club veut que cette relation dure», a conclu le directeur sportif du Paris Saint-Germain, soulignant la tension qui existe entre les deux institutions et qu’il semble que cela ne finira pas.