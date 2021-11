Jill Biden dévoile les décorations de Noël de la Maison Blanche 2021 (photos)

La Première Dame fêtera son premier Noël avec son mari, le président Joe Biden, au pouvoir, et elle a fait ses débuts avec son premier ensemble de décorations de Noël de la Maison Blanche.

Noël approche à grands pas ! La Première Dame Jill Biden entre dans l’esprit des Fêtes et a montré ses décorations de Noël à la Maison Blanche pour sa première saison de vacances en tant que première dame le lundi 29 novembre.

Biden a montré comment elle a rendu la Maison Blanche encore plus festive dans une série de photos, qui comprenait tout le décor de Noël traditionnel, comme des couronnes, des cadeaux et des bas.

Inspired by the acts of kindness and experiences that lifted our spirits this year, decorated rooms in the White House reflect the Gifts from the Heart that unite us all: faith, family, friendship, the arts, learning, nature, gratitude, service, community, peace, and unity. pic.twitter.com/fsaYFthIqH

