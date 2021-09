Jessica Thivenin (Les Marseillais) annonce une très bonne nouvelle à fans

Bonne nouvelle pour les fans de Jessica Thivenin ! La star des Marseillais a annoncé qu’elle allait bientôt révéler le visage de sa fille sur les réseaux sociaux.

Dans la dernière saison des Marseillais, Jessica Thivenin annonçait une grande nouvelle à sa famille. En effet, la star de la télé-réalité était de nouveau enceinte.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette seconde grossesse tombait à point nommé. Eh oui ! Thibault Garcia et son épouse venaient tout juste de renouveler leurs vœux de mariage.

Et ce n’est pas tout ! Les candidats avaient tous souhaité au couple d’avoir un deuxième enfant. Ni une ni deux, et pour que cette seconde expérience se déroule au mieux, les deux tourtereaux avaient donc choisi de quitter l’aventure.

Et ce, afin de se consacrer pleinement à ce nouvel être. Malheureusement, les choses n’ont pas été faciles. Mais la jolie blonde s’est bel et bien battue jusqu’au bout pour faire naître sa fille.

Le 22 août dernier marque donc la naissance de la petite sœur de Maylone. Une date très importante que la star des Marseillais n’a pas hésité à partager avec ses fans sur les réseaux sociaux.

«Notre fille LEEWANE est née cette nuit, le 22 août à 3 h 32, elle pèse 2kg460. Elle est là enfin parmi nous. Après toutes ces semaines à se battre pour la garder le plus longtemps possible dans mon bidou, enfin on peut la serrer contre nous. Nous sommes en néonat mais elle est forte, je suis tellement fière de nous ! Merci mon Dieu. 34SA + 6.»

Voilà ce que la jeune maman écrivait sous une publication mise en ligne sur son compte Instagram. Un post qui n’aura pas manqué de faire sensation auprès de ses admirateurs.

En effet, l’image en question a même récolté plus de 1,3 million de likes et des milliers de commentaires tous plus positifs les uns des autres.

Près d’un mois après son accouchement, la candidate des Marseillais est plus heureuse que jamais. D’ailleurs, elle partageait sa joie de pouvoir de nouveau prendre soin d’elle sur son compte Instagram.

Dans sa dernière publication mise en ligne il y a quelques heures, la jolie blonde annonçait ainsi : «3 semaines et demie après mon accouchement, j’ai enfin épilé mes sourcils, fait mes cheveux, quitté mon pyjama !!!»

Une bonne nouvelle qui a ravi ses abonnés. Jessica Thivenin poursuit alors en ajoutant : «Ça fait tellement du bien de me re préparer, reprendre forme humaine reprendre la vie sociale… seules les mamans peuvent comprendre !»

Bien qu’elle soit enfin prête à retrouver une vie «normale», la star est tout de même très fière de ce qu’elle a accompli. Le 15 septembre dernier, elle se réjouissait même de la ressemblance entre ses deux enfants.

Bien qu’elle soit enfin prête à retrouver une vie «normale», la star est tout de même très fière de ce qu’elle a accompli. Le 15 septembre dernier, elle se réjouissait même de la ressemblance entre ses deux enfants.

«J’ai fait une photo de ma fille. Mon Dieu, c’est la même que mon fils ! J’ai mis les photos côte à côte de quand ils étaient bébés, ce sont les mêmes ! Donc Leewane ressemble à Maylone de ouf», indiquait la candidate des Marseillais.

Pourtant, les fans n’ont pas encore eu l’occasion de pouvoir faire la comparaison. En effet, le visage de la petite fille n’a pas encore été dévoilé. Mais pas de panique ! Cela ne devrait pas tarder. L’épouse de Thibault Garcia expliquait alors :

«Je vous la montre bientôt, ne vous inquiétez pas, elle est en train de se garnir, parce qu’elle était toute maigre, tout petite, toute prématurée. Là elle prend des joues donc j’ai trop hâte ! Bientôt je vous la montre, c’est promis.»