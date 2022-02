Jennifer Lopez : la chanteuse révèle comment elle aimerait se fiancer avec Ben Affleck

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont redevenus le couple préféré d’Hollywood, alors que les acteurs ont repris leur romance après avoir été séparés pendant plus de 15 ans.

Ces dernières semaines, il a été rapporté que JLO et Ben Affleck ne seraient pas mariés longtemps et il semble que ce jour se rapproche alors que Jennifer Lopez a révélé comment elle aimerait s’engager envers l’acteur.

À travers une interview dans une émission de radio, Jennifer Lopez a avoué qu’elle aimait montrer son amour pour Ben Affleck en public et a révélé comment elle aimerait que sa demande en mariage soit.

JLo avoue qu’elle aimerait se fiancer avec Ben Affleck

Lors d’une interview pour Heart FM, Jennifer Lopez a avoué qu’elle adorait les démonstrations d’affection en public, cependant, l’actrice et chanteuse estime que lorsqu’il s’agit d’une demande en mariage, la situation devrait être plus intime.

«Je crois qu’une demande en mariage est un sujet sacré et intime qui doit être entre deux personnes, car quand on s’apprête à s’engager avec une autre personne c’est d’une grande importance», a déclaré JLo.

De même, l’interprète de ‘On the Floor’ a avoué qu’elle n’avait aucun problème à montrer son amour en public comme la plupart des gens le croiraient, cependant, elle a assuré qu’elle n’aime montrer son amour que si elle le ressent vraiment.

Nous ne doutons pas que Jennifer Lopez parle de Ben Affleck, car lors des dernières apparitions publiques de Bennifer, nous les avons vus plus heureux et plus romantiques que jamais.

Quand JLo et Ben Affleck vont-ils se marier ?

Jusqu’à présent, rien n’indique que Jennifer Lopez et Ben Affleck se soient fiancés, cependant, il y a quelques semaines, le portail In Touch Weekly a révélé que l’acteur «Armageddon» voulait demander à JLo d’être sa femme au printemps afin qu’il puisse se marier. en juillet, juste au mois de l’anniversaire du chanteur.

Sans aucun doute, Jennifer Lopez et Ben Affleck continuent de parler de leur fréquentation, car c’est l’une des histoires d’amour les plus romantiques d’Hollywood, car après s’être fiancés en 2004, Bennifer a pris la décision de se séparer, mais d’unir à nouveau leurs vies après 18 années.