Jennifer Gates s’est mariée : la fille de Bill Gates épouse le millionnaire équestre Nayel Nassar

La petite fille du milliardaire Microsoft a bien grandi et est maintenant une femme mariée ! Elle s’est mariée avec l’équestre Nayel Nassar le samedi 16 octobre.

Les cloches du mariage sont dans l’air ! Jennifer Gates, 25 ans, a épousé son mari Nayel Nassar, 30 ans, le samedi 16 octobre lors d’une cérémonie à Salem, New York.

Jennifer était magnifique dans une robe Vera Wang personnalisée alors qu’elle marchait dans l’allée à la fois de son père Bill Gates et de sa mère Melinda, selon le Daily Mail, entourée de ses demoiselles d’honneur en robes bleu sarcelle.

Le couple a échangé ses vœux devant 300 invités lors d’une cérémonie musulmane, a ajouté le site, notant que le couple s’était légalement marié la veille. Coldplay aurait également été l’animation des soirées lors d’une réception, avec Harry Hudson.

Les plans de mariage du couple ont été révélés mercredi, après que le DailyMail a rapporté que le couple préparait la cérémonie, qui a coûté environ 2 millions de dollars sur la ferme équestre du couple de 124 acres à New York.

Peu de temps après que les plans ont été dévoilés, des photos sont sorties des tentes installées sur le domaine de 16 millions de dollars.

Un voisin a déclaré que la célébration extravagante serait quelque chose de complètement nouveau pour la communauté, selon le New York Post. «Ce sera la plus grande fête que notre ville ait jamais vue», a déclaré un voisin au Post.

Jennifer est l’aînée des trois enfants de Bill Gates et de son ex-femme Melinda. Le couple a également un fils de 22 ans, Rory John, et une fille de 19 ans, Phoebe Adele. Jennifer et Nayel sont ensemble depuis janvier 2017.

Tous deux équestres accomplis et amoureux des chevaux, ils ne pouvaient faire mieux ! Nayel a gagné ses millions en tant que cavalier vedette. Ils sont tous les deux également des anciens de l’Université de Stanford.

Le couple s’est jeté l’un sur l’autre sur les réseaux sociaux. Nayel a posé la question en janvier 2020, et il a célébré Jennifer en disant «Oui» avec une publication Instagram. «Je me sens comme l’homme le plus chanceux (et le plus heureux) du monde en ce moment», a-t-il écrit.

«Jenn, tu es tout ce que j’aurais pu imaginer… et bien plus encore. J’ai hâte de continuer à grandir ensemble tout au long de ce voyage qu’on appelle la vie, et je ne peux tout simplement plus imaginer le mien sans toi.

Jennifer a célébré ses fiançailles avec son propre Instagram. «Nayel Nassar, vous êtes unique. Cela m’a complètement bouleversé le week-end dernier, me surprenant dans l’endroit le plus significatif sur l’une de nos nombreuses passions partagées», a-t-elle écrit dans une légende.