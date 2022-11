Jennifer Garner est devenue une grande amie de Jennifer Lopez : «Je n’arrive pas à croire…»

Ils révèlent la grande amitié que Jennifer Garner a tissée avec Jennifer Lopez et assurent qu’«elle n’arrive pas à croire à quel point elle est douce». L’ex-femme et l’actuelle épouse de Ben Affleck ont réussi à créer un lien formidable entre eux pour le bien de leurs familles.

Jennifer Garner et Ben Affleck ont vécu un mariage controversé en raison de l’abus d’alcool de l’acteur de «Batman» qui a inévitablement conduit à leur divorce en 2018. Cependant, ce n’était pas toujours mouvementé et pendant leurs bons moments ensemble, ils ont eu trois enfants .

D’autre part, Ben Affleck et Jennifer Lopez ont presque atteint l’autel en 2002 après s’être fiancés peu de temps après le début de leur relation. Après avoir été séparés pendant deux décennies, le couple a enfin réalisé son rêve de se marier, et ils l’ont fait deux fois l’été dernier.

C’est l’amitié de Jennifer Garner et Jennifer Lopez

Depuis que Jennifer Lopez et Ben Affleck ont repris leur relation, la chanteuse a fait de son mieux pour avoir une bonne relation avec les enfants de l’acteur avec Jennifer Garner. Et il semble qu’elle y soit parvenue, car même la mère des petits a noué une bonne amitié avec elle.

C’est ce qu’a révélé une source proche des actrices disant : «Maintenant que Jen et Jen remplissent leur rôle de parents partagés, elles se connaissent mieux et ont noué une nouvelle amitié». En fait, Jennifer Garner «n’arrive pas à croire à quel point elle est gentille» et même «apprécie sa compagnie».