«Je voudrais m’excuser pour…», Cristiano Ronaldo s’excuse pour son mauvais geste

Très frustré de la défaite de Manchester United contre Everton, Cristiano Ronaldo a lâché un geste violent contre un supporter d’Everton, lui claquant son téléphone portable au sol en sortant du terrain. Un dérapage qui a conduit CR7 à présenter rapidement ses excuses ce samedi soir via les réseaux sociaux.

Dans une publication sur Instagram, Cristiano Ronaldo, la star de Manchester United, a présenté ses excuses ce samedi soir à la suite de son mauvais geste contre Everton.

«Il n’est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles comme celui que nous traversons.

Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et montrer l’exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu.

Je tiens à m’excuser pour mon emportement et, si possible, j’aimerais inviter ce supporter à assister à un match à Old Trafford en signe de fair-play et d’esprit sportif», a publié CR7 sur Instagram.