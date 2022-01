«Je suis enceinte mais mon mari n’est pas responsable», avoue la jeune femme

Je m’appelle Chika, une femme mariée de 34 ans, mais je suis enceinte de mon petit-ami après des années de stérilité et de pression de la part de la famille de mon mari pour leur donner un enfant.

Je me suis mariée à Daniel il y a 10 ans mais j’essaie autant que nous l’avons fait, je n’ai pas pu tomber enceinte pour lui, étant un fils unique, sa famille a été à nos côtés pour leur donner des petits-enfants mais tous les efforts ont été vains .

C’est devenu si mauvais que sa mère a commencé à insinuer que je pouvais être celle qui avait le problème mais je sais que je ne suis pas le problème car avant de rencontrer Daniel, j’étais tombée enceinte environ deux fois pour mon ex-petit ami, donc ça n’avait rien à fais avec moi.

D’un autre côté, plusieurs tests que nous avons effectués ont montré qu’il n’y avait rien de mal chez nous, les médecins nous conseillant d’être patients, que nous aurions notre propre enfant avec le temps.

Mais ma belle-mère et les sœurs de mon mari n’ont de toute façon pas été patientes car elles ont secrètement fait des plans pour faire de mon mari une nouvelle épouse de leur village.

Daniel semble aussi être en accord avec les plans de sa famille et m’a aliéné comme si j’étais celui qui avait le problème d’accoucher. C’est cette douleur qui m’a poussé entre les mains de Stanley qui m’a été présenté par un ami proche.

Au stade initial, Stanley n’était qu’un ami à qui je me confiais mais comme les douleurs avec lesquelles je vivais s’intensifiaient, je me suis retrouvé de plus en plus dépendant de lui.

Et avant de savoir ce qui s’est passé, nous avons commencé à dormir ensemble. Pour moi, c’était juste un moyen de me soulager des douleurs que je traversais, mais cela a duré si longtemps que j’avais hâte de coucher avec Stanley chaque fois que nous nous rencontrions.

Puis j’ai découvert que j’avais manqué mes règles pendant deux mois. J’ai fait un test et il s’est avéré que j’étais enceinte. J’ai immédiatement su que Stanley était le père du bébé, mais je ne pouvais pas lui dire.

Pour le moment, je redoute de faire savoir à Daniel que je suis enceinte de peur qu’il puisse me soupçonner car, au cours des derniers mois, nous n’avons pas fait l’amour aussi régulièrement que nous le faisions. Que pensez-vous que je devrais faire dans ce dilemme?