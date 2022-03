«Je n’ai connu que des grands entraîneurs et…», Achraf Hakimi avoue la vérité

Avoir des monstres de la stature de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar Júnior offre de nombreux avantages. Cependant, il y a aussi des considérations collectives à prendre en compte.

Selon Sami Khedira, quand on a une carte gagnante de ce niveau, la mentalité de l’équipe doit changer. L’entraîneur doit être ouvert pour nuancer son modèle et le reste des joueurs doit être prêt à se sacrifier un peu plus pour compenser le peu de travail défensif que font habituellement les hors-séries.

Il est très important de connaître vos forces et vos faiblesses. Sachant que, quand on a un footballeur qui peut être aussi décisif, il est essentiel de l’avoir frais dans le dernier tiers. Les autres s’équilibrent. Ils résolvent et vous rapprochent des victoires/titres.

«Si vous avez Cristiano, Messi ou Neymar, la plupart du temps, vous défendez avec 10 hommes. Parce qu’ils ont besoin de temps pour se reposer, ils ne sont pas des défenseurs.

Maintenant, il voit Ralf Rangnick, qui est le manager de Manchester United et qui aime vraiment le gegenpressing, comme Klopp. Mais ça avec Cristiano ça ne marche pas. Ça ne marche pas, je suis honnête.

Mais vous voulez gagner des matchs. Peut-être devriez-vous changer un peu votre idée et votre style de football, comme Mourinho ou Ancelotti, car vous savez que si vous donnez le ballon à Cristiano dans la surface, ou dans une bonne position, il marquera.

Je me battrai pour lui, je courrai pour lui, je donnerai tout pour lui, car, à la fin, il marquera le but. Et il marquera le but de la victoire et nous prendrons les 3 points, et peut-être gagnerons-nous la Ligue ou la Ligue des champions. C’est l’engagement que vous avez avec un joueur comme Cristiano», a expliqué le champion du monde, dans une interview pour ESPN FC.