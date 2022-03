«Je le dis et J’insiste. Je préfèrerais mourir…», Zinedine Zidane avoue la vérité

C’est le football. Ceux qui connaissent Zinedine Zidane savent qu’il n’est pas émotif. La légende Française sait contrôler ses émotions sur et en dehors des pelouses. Mais au soir du 9 juillet 2006 à l’Olympiastadion à Berlin, ZZ a explosé pour une rare fois devant 75550 spectateurs.

La France affrontait l’Italie en Coupe du monde et Zizou disputait son dernier match en carrière. Après son penalty, le numéro 10 et capitaine des Bleus visiblement très en colères contre Marco Materazzi ne s’est pas contrôlé. Zidane le met à terre avec un coup de tête et se fait expulsé.

Quelques années après ce feuilleton, Zidane garde toujours la rancune. Dans un entretien accordé à El Pais, l’ancien entraineur du Real Madrid a déclaré qu’il ne pardonnera jamais à Materazzi.

«Je ne lui pardonnerai jamais, je préfère mourir. Sur le terrain, il se passe beaucoup de choses, mais cette fois je ne l’ai pas supporté. Ce n’est pas une excuse, mais ma mère était malade.

Elle était à l’hôpital, les gens ne le savent pas. C’était un moment difficile. Plus d’une fois, on a insulté ma mère et je n’ai jamais répondu. Malheureusement, cette fois c’est arrivé. S’il s’agissait d’un garçon comme Kaka, bien élevé, je me serais excusé.

Mais pas lui. Je présente mes excuses au monde du foot, aux supporters, à l’équipe. Mais pas à lui, jamais, jamais. Je préfèrerais mourir», a lâché Zidane.