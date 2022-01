«Je couche avec mon fils chaque mercredi pour maintenir sa richesse», la terrible confidence d’une mère de 52 ans

L’état de santé de Céline Dion ne semble pas s’améliorer. La célèbre chanteuse annonce de mauvaises nouvelles. Souffrante depuis plusieurs mois, la Canadienne a dû prendre une lourde décision. Elle se voit obligée de prolonger sa période de convalescence suite à un problème de santé.

Alors que ses frères et sœurs donnaient des nouvelles rassurantes en novembre, il semblerait que son état se soit aggravé. Céline Dion est atteinte de spasmes musculaires sévères depuis le mois d’octobre 2021.

Ses fans sont inquiets, et pour cause, un de ses proches révélait au magazine Voici, que l’interprète de «My Heart Will Go On» ne pouvait plus se lever de son lit, ni bouger, ni marcher. Elle souffrirait de fortes douleurs dans les jambes et les pieds qui la paralysent.

«J’espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente», déplore la Canadienne de 53 ans sur son compte Twitter, samedi 15 janvier 2022. Pour des raisons de santé et sur conseil des médecins, elle doit alors annuler toute sa tournée nord-américaine.

Céline Dion annule sa tournée nord-américaine de Courage

Céline Dion a donc été contrainte d’annuler le reste de sa tournée nord-américaine qui devait se tenir du 9 mars au 22 avril 2022, en commençant par Denver et en finissant par Washington DC.

«Je serai tellement heureuse quand je retrouverai la santé, quand la pandémie sera derrière nous et que je monterai sur scène à nouveau», relate celle qui a 13 frères et sœurs.

Dans son communiqué, cette dernière tient à remercier ses adorateurs du soutien inconditionnel qu’ils lui portent et de tous les messages d’amour qu’elle a pu recevoir.

Pour le moment, sa tournée Courage est maintenue en Europe et au Royaume-Uni en mai 2022. Céline Dion devrait performer à Paris La Défense Arena les 16, 17, 20, 21, 23 et 24 septembre 2022.

Avec Ohmymag.