Jay-Z : le rappeur quitte le réseau social Instagram !

Un petit tour et puis s’en va. Jay-Z a supprimé son compte Instagram un jour après avoir rejoint le réseau social. Le rappeur américain avait cumulé près de deux millions d’abonnés en quelques heures… tandis que lui ne suivait que sa femme Beyoncé.

Jay-Z avait rejoint le réseau social pour promouvoir son dernier projet, le long-métrage «The Harder They Fall». Le film, qui réunit Idris Elba et Regina King, est sorti ce jeudi sur Netflix. Il raconte l’histoire de Nat Love, un esclave afro-américain devenu un cow-boy légendaire du Far West.

L’artiste américain avait affirmé à E! News qu’il était important que le casting soit entièrement composé d’acteurs noirs. «J’aime faire partie de projets qui élargissent nos horizons. Une fois que l’horizon s’élargit pour nous, il s’élargit pour les Asiatiques, pour les Mexicains, pour tout le monde», avait-il déclaré, rapporte Paris Match.

L’interprète de «Niggas in Paris» avait assisté à l’avant-première de «The Harder They Fall» le mercredi 13 octobre 2021 à Los Angeles. Le chanteur Seal était apparu sur le tapis rouge aux côtés de sa fille Leni.