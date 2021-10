Jamie Foxx révèle pourquoi il ne se mariera jamais après avoir fréquenté Katie Holmes pendant 6 ans

En ce moment, Iris Mittenaere propose un super concours sur son compte Instagram. Ce dernier vous permet de gagner un sac Dior ! Alors, pas d’hésitation, il faut tenter sa chance. On vous en dit plus sur ce concours de folie !

Depuis toujours, Iris Mittenaere aime gâter ses abonnés. Et cette fois, c’est un concours de folie qu’elle propose sur son compte Instagram. La jeune femme, grâce à ses partenaires et sponsors peut parfois faire de beaux cadeaux.

Mais cette fois, c’est un cadeau dont personne ne pouvait se douter : un sac Dior ! Et on sait la valeur que peut avoir cet objet. Alors, voir ça sur Instagram, c’est un peu du jamais vu ! Ce dernier coûte donc plus de 2 000 euros. Alors autant tenter !

Iris Mittenaere est très heureuse de pouvoir partager ça avec sa communauté. En story, elle semble très heureuse de poster ce concours. «Le concours est posté ! Allez vite le découvrir !! Franchement c’est l’un des plus beau qu’on ait jamais eu«.

Et on ne peut pas dire l’inverse. Un sac Dior à 2 000 euros, c’est vraiment un beau cadeau ! Surtout que ce dernier est très à la mode. Le format cabas fait fureur. Léna Situations et Styleto ont également le même. Alors pourquoi pas vous ?

Sur son compte Instagram, la jeune femme explique comment ce concours marche. Et c’est tout simple. Déjà, on apprend sur la publication que c’est Fifth Avenue Luxe qui offre ce sac. Un bon moyen de faire connaître leur entreprise.

Et pour participer à ce concours, c’est très simple. Iris Mittenaere l’explique dans sa publication. Il suffit de suivre son compte Instagram, mais aussi celui de fifthavenueluxe. Et enfin, d’inviter deux amis en commentaire pour participer.

Ensuite, ça sera du tirage au sort, comme d’habitude. Et il n’y aura qu’une seule gagnante malheureusement. Depuis quelques heures, les compteurs de likes et commentaires explosent sous la photo de la jeune femme. En 7h, 100 000 likes.

Et plus de 20 000 commentaires. Vous avez quand même plus de chance de remporter ce sac que le loto, alors pourquoi pas tenter ! Cela ne coûte rien ! Iris Mittenaere fait aussi un point sur le tirage au sort dans sa dernière story.

Elle rappelle que les résultats seront communiqués sur son compte officiel. Et non pas un compte frauduleux comme il en existe beaucoup. Il ne faudra donc pas se faire avoir et vérifier que le compte est bien certifié. De plus, les résultats ne sont pas pour maintenant.

La jeune femme attend une semaine avant de faire le tirage au sort. Et ce dernier se fait à l’aide d’un logiciel. Alors, il n’y a aucun moyen de tricher ou de fraude. Iris Mittenaere préfère être honnête sur ce point pour que ses abonnés ne se fassent pas avoir.

En tout cas, on vous souhaite bonne chance si vous participez à ce concours. On ne sait jamais, peut-être que la chance vous sourira et vous serez bientôt l’heureuse propriétaire d’un sac Dior hors de prix !