«J’aime les femmes, mais aujourd’hui je ne trouve plus d’érection»

Le chanteur nigérian, Charles Oputa, communément appelé Charly Boy, a pris le temps de réfléchir à l’évolution de sa vie au fil des ans. Dans une vidéo partagée sur sa page Instagram, il a révélé à quel point il aimait les fesses et pouvait à peine se contrôler à chaque vue.

Il a expliqué que sa vie a changé au fil des ans, soulignant qu’il n’a même pas d’érection chaque fois qu’il voit des fesses. Selon Charly Boy, il a fini par avoir 10 enfants et 16 petits-enfants en raison de son exubérance juvénile à se déplacer en ville et à imprégner différentes femmes. Le chanteur a noté qu’il ne sait pas où se trouvent certains de ses enfants et que certains d’entre eux sont même portés disparus.

Il a réfléchi à l’époque où il venait de se marier et de divorcer de différentes femmes jusqu’à ce qu’il se retrouve avec sa femme avec qui il est depuis 45 ans, se regardant fixement et ne sachant même pas quoi faire d’eux-mêmes. Le chanteur controversé a ajouté qu’il fut un temps dans sa vie où il insista pour qu’il soit enterré avec son vélo électrique qu’il avait utilisé pour se rendre à Londres, en Afrique du Sud et ailleurs.