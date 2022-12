«J’aime Hitler et j’adore les nazis», affirme le rappeur Kanye West

Le couple de superstars, qui s’est éloigné de Ye , a dîné au restaurant préféré des célébrités Giorgio Baldi’s à Los Angeles.

Le couple superstar Beyoncé et Jay -Z était en train de dîner dimanche soir à Los Angeles quand ils ont failli se heurter à une vieille connaissance. Queen B et Hova ont passé une nuit calme au restaurant populaire Giorgio Baldi sans savoir que Kanye West apparaîtrait juste au moment de leur départ.

Vous ne vous êtes pas présenté seul non plus. Il l’a fait avec la personnalité britannique controversée de droite Milo Yiannopoulos et Ray-J, l’ex de Kim Kardashian.

C’était exactement la nuit avant que Kanye, Milo et le «groyper» nationaliste blanc Nick Fuentes ne s’envolent pour le Maryland et ne fassent une brève et bizarre apparition sur le podcast du Youtuber de droite Tim Pool.

Jay-Z et Beyoncé n’avaient pas l’intention de voir Kanye West

Selon RadarOnline, le quasi-accrochage était une coïncidence totale. Ce qui n’est pas surprenant, étant donné que Beyoncé et Jay-Z ont pris leurs distances avec le producteur et rappeur assiégé.

Bien qu’ils n’aient pas parlé publiquement de Ye, le reclus (récemment) Jay-Z a publiquement condamné Kanye West il y a cinq ans pour avoir «amené la famille» dans leurs problèmes.

Queen B’ et Jay-Z : au sommet du monde de la musique

Le dîner à Santa Monica était pour célébrer une occasion spéciale : Beyoncé égalant Jay-Z pour la plupart des nominations aux Grammy Awards de tous les temps : 88 chacune.

Le couple de puissance musicale est dans un endroit formidable personnellement et professionnellement, selon les rapports, malgré des griefs dans le passé.

En 2021, Jay-Z a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame. Alors que Beyoncé attend toujours ledit honneur.