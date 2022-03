Jada Pinkett-Smith : magnifique, elle s’affiche dans une superbe robe bleu marine (photo)

Jada Pinkett-Smith et son mari Will Smith se sont présentés dans un style sérieux pour les SAG Awards dimanche, à la fois chics et élégants en bleu marine et noir assortis.

Jada Pinkett-Smith et Will Smith viennent d’arriver aux SAG Awards 2022 et le duo mari et femme n’a jamais été aussi beau ! Jada a porté une superbe robe Gareth Pugh vintage bleu marine bleu nuit avec des manches coupées et des manches noires en dessous.

La robe, qui comportait une moitié inférieure dramatique et un corsage ajusté plus serré, avait également un col roulé où Jada recouvrait un magnifique collier étincelant.

Will, pour sa part, portait un costume classique et élégant (dont la couleur correspondait à celle de sa femme !) avec une chemise blanche impeccable et une cravate noire.

L’acteur, qui est nominé pour son rôle dans King Richard, a associé le costume à des lunettes de soleil cool et teintées de bleu et a ri de ce qui se passait dans son style SAG. «Je prends une douche et je porte ce qu’il y a sur le lit !» Will a plaisanté en parlant avec l’animatrice du tapis rouge Laverne Cox.

En plus de célébrer son mari pour sa nomination à la Screen Actors Guild , Jada a complètement volé la vedette lors de la première sur le tapis rouge de Bel-Air à Santa Monica, en Californie, le 9 février 2022.

L’hôtesse de Red Table Talk était radieuse lorsqu’elle est apparue pour soutenir Will, 53 ans, qui a développé la série basée sur sa sitcom à succès des années 90 The Fresh Prince Of Bel-Air.

Jada brillait alors qu’elle enfilait un long manteau jaune soleil sur un costume utilitaire kaki avec un col sauté. Donnant à son look une touche de glamour, la star de Girls Trip a enfilé une paire de bottes dorées scintillantes assorties aux délicates chaînes autour de son cou.

Elle a continué l’éclat avec des bagues, des bracelets et une paire de boucles d’oreilles en perles élégantes. Bien sûr, la star est devenue audacieuse avec la beauté, affichant une peau lisse et rosée avec ses mèches rasées de près. Une riche lèvre rouge vin, du fard à joues et des cils flottants ont lié le tout.

Jada était en bonne compagnie pour l’événement, où elle a posé avec son fils Jaden Smith, 23 ans, et son mari Will sur le tapis rouge. La famille était habillée pour impressionner, avec Will, nominé aux Oscars, portant une veste rouge cool et un col roulé bordeaux avec un pantalon et des bottes noirs élégants.

Jaden était habillé pour l’événement, optant pour des couleurs audacieuses des années 90 dans un survêtement rose, jaune et bleu. Malheureusement, il semblait que la sœur chic Willow Smith, 21 ans, avait d’autres plans pour la soirée.