Ivana Knoll dévoile la vérité : «les Qataris m’ont dit que …»

Hervé Renard, sélectionneur de l’Arabie Saoudite envoie un message fort à l’équipe nationale mexicaine et à tous les supporters qui vont assister au match où l’on décidera qui ira au prochain tour de la Coupe du Monde Qatar 2022.

Arabes et Mexicains jouent le tout pour le tout ce 30 novembre. Le destin de la Coupe du monde est entre leurs mains, mais aussi entre les pieds des footballeurs argentins et polonais. Ce sera un jeu de vie ou de mort où celui qui est le mieux préparé sortira vainqueur.

L’entraîneur français connaît la capacité de ses joueurs, il sait aussi de quoi il est capable, il a beaucoup étudié le Mexique et connaît ses forces et ses faiblesses. Bien qu’El Tri n’ait pas marqué de but, ils reconnaissent que les Verts ont des attaquants puissants.

«Bien sûr, nous croyons en nous. Le Mexique n’a pas marqué, c’est une équipe très forte, avec d’excellents attaquants et nous savons comment ils jouent, je pense que tout sera défini dans les dernières mesures, car il y aura du suspense dans les deux stades. Ceux qui ont le cœur faible, faites attention», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

«Il me semble que toutes les équipes sont dans la même situation, le plus important est de rester en vie pour demain, de savoir qu’on a une opportunité de se qualifier et de se battre dur», a conclu le sélectionneur français.