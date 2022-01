Iris Mittenaere : en lingerie et allongée sur son lit, elle fait grimper la température sur Instagram

Iris Mittenaere a encore dévoilé une nouvelle photo d’elle sur Instagram. Toujours en lingerie, cette fois, la belle blonde est allongée sur son grand lit. Une photo ultra glamour qui a enflammé la toile.

Dans le dernier post Instagram d’Iris Mittenaere, on peut voir l’ex-Miss France allongée sur un lit avec un soutien-gorge en dentelle blanc et avec un jean. Elle apparaît donc en lingerie sexy mais sans aucun artifice et totalement naturelle.

Comme quoi, pas besoin d’une tonne de maquillage pour qu’Iris Mittenaere puisse rayonner dès le matin. En effet, elle prouve ainsi qu’au naturel, elle est toujours aussi belle.

C’est en réalité une suite de 3 clichés : les deux premiers sont assez similaires et sur le dernier, on peut voir Iris Mittenaere tenir une tasse de café. En légende de la publication, elle a écrit : «Sunday mood. Le tien était-il aussi productif que moi ?».

Et en commentaires, les internautes n’ont pas tari d’éloges à son égard : «Magnifique photo tu es sublime», «Beauté incroyable» ou encore «Très belle plein de charme dans cet tenue» pour ne citer qu’eux. Les internautes sont complètement tombés sous le charme de ce cliché sexy d’Iris Mittenaere.

En espérant que son compagnon actuel, l’homme d’affaires Diego El Glaoui, ne soit pas trop jaloux…