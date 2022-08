Insolite : une femme de 45 ans a failli mourir par excès d’orgasme

À Kitzbühel, en Autriche, un père et son fils de quatre ans ont rendu l’âme dans un accident triste. La scène s’est produite dans un embouteillage où le père conducteur s’est arrêté sur les rails.

La voiture a été percutée par un train à un passage à niveau à St. Johann in Tirol dans le district de Kitzbühel mercredi en fin d’après-midi.

À l’intérieur du véhicule se trouvaient un ressortissant saoudien de 35 ans, sa femme, 34 ans, et leurs trois enfants, âgés de 4, 7 et 11 ans.

Au passage à niveau, le véhicule se serait immobilisé sur les voies entre les arbres de la barrière de fermeture, selon plusieurs témoins. Un enfant (4 ans) a été tué.

Il a subi de graves blessures à la tête et est décédé sur les lieux de l’accident. L’homme a été transporté à l’hôpital avec des blessures graves et est décédé mercredi soir des suites de ses blessures, a confirmé la police.

La mère et les enfants de 7 et 11 ans ont pu sortir de la voiture et se mettre en sécurité grâce aux cris des personnes présentes. Le père et son fils de 4 ans étaient également déjà à l’extérieur de la voiture, mais ont été heurtés par la voiture qui approchait en direction de St.Johann.