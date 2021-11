Iniesta a parlé de Xavi et avec une phrase, il a rempli tout Barcelone d’enthousiasme

Le «Cerveau» de l’équipe de Guardiola a évoqué l’arrivée de son partenaire en tant qu’entraîneur de culé et a exprimé qu’il était très préparé pour relever le défi. Il est très excité de pouvoir relever ce défi», a-t-il déclaré.

L’arrivée de Xavi à Barcelone, à la place de Ronald Koeman, a suscité d’interminables réactions et messages. De nombreux anciens compagnons de l’équipe de Pep Guardiola sont apparus sur les lieux pour lui envoyer des messages chaleureux et Andrés Iniesta les a rejoints avec une déclaration qui remplit d’enthousiasme les fans catalans.

«Il est préparé. Il s’est préparé et il s’est entraîné. Il est parfait, c’est sûr. Pas seulement à cause de ce qu’il peut savoir sur la maison ou le club, mais parce qu’il s’y est préparé. C’est important, pas seulement à cause de il représente en tant que joueur mais en tant qu’entraîneur. Il est prêt à relever ce défi», a déclaré l’Espagnol à Bein Sports.

Il a ajouté: «Je lui souhaite toute la chance du monde et je suis convaincu qu’il ira bien car il s’est préparé pour ce moment et est très excité de pouvoir relever ce défi. J’espère que les circonstances sont données. pour réussir. Je lui souhaite le meilleur. Pour lui en tant que coéquipier, mais aussi pour le Barça en tant que club.»

Iniesta et Xavi ont partagé un vestiaire pendant 13 saisons entre 2002-03 et 2014-15. Ensemble, ils ont remporté sept championnats et quatre champions, deux coupes du monde des clubs, deux coupes du roi, six supercoupes d’Espagne et deux supercoupes d’Europe.

Et en sélection, ils se sont assis dans un milieu de terrain légendaire avec la conquête de la Coupe du monde 2010 et des Coupes d’Europe 2008 et 2012.