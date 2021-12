Incroyable ! Zlatan Ibrahimovic a choisi le meilleur footballeur de l’histoire

Après être tombé face au Betis pour un corner mal résolu en faveur et un immédiat contre son rival avec la défense déplacée, Xavi Hernández a chargé l’équipe ces jours-ci d’un plan obligatoire à l’Allianz Arena contre le Bayern Munich en sixième, dernier et décisif jour de la Ligue des Champions.

Ce n’est pas une mission impossible. Les Allemands ont encaissé des buts dans 14 des 22 matches officiels et dans leur stade, ils ont déjà perdu une fois, contre l’Eintrach Francfort (1-2) lors de la journée de Bundesliga. La classification passe par son application.

1. Mentalité agressive, positive et non spéculative avec Benfica

Le Barça (7 points) doit se concentrer sur le match de Munich sans se rendre compte de ce qui se passe dans le match de Benfica (5) contre le Dinamo Kiev à Da Luz. Le Barça ne peut que gagner mais il existe d’autres combinaisons qui peuvent les aider. Si Benfica fait match nul ou perd, le Barça pourrait même perdre sur le terrain du Bayern.

2. Pression haute et compacte au départ du Bayern Munich

L’équipe allemande est mal à l’aise avec des rivaux qui leur mettent une pression très élevée, comme l’a fait le Borussia Dortmund lors de la dernière journée de Bundesliga.

Mais même en perdant le contrôle de la sortie du ballon par le centre du terrain, l’équipe de Nagelsmann n’hésite pas à recourir à de longs ballons vers les ailes ou vers l’avant pour se débarrasser d’un marquage écrasant et collectif.

La vitesse comme philosophie aussi de jeu. Le Barça devra comprimer les lignes pour éviter les dispersés à la course, en calculant avec précision les hors-jeu. Toute erreur de calcul peut être fatale et coûter un objectif.

3. Bonne balle quand les Allemands serrent

Le jeu de ce Barça est basé sur la possession et le contrôle du jeu. La bonne sortie de balle est fondamentale. En tout cas, une possession élevée, de près de 63% dans la plupart des matches de l’équipe du Barça, est de très peu d’utilité s’il n’y a pas de continuité et que la moyenne et l’attaque ne génèrent pas de danger au sommet. Circulation maximale mais avec des mécanismes bien maîtrisés jusqu’au bout. Le Bayern exigera beaucoup au sommet et le Barça doit avoir des solutions à portée de main.

4. Attentif à couper les contres avec les fautes tactiques

Lors des derniers matchs, le Barça a connu d’importants déséquilibres entre la défense et le centre du terrain. La vitesse allemande dans les contres est diabolique et il est difficile pour Barcelone de se retirer. Cette conjonction oblige les Catalans à prendre des mesures extrêmes et à commettre des fautes tactiques si nécessaire, quitte à voir un carton jaune. Les huitièmes de finale sont à deux étapes.

5. Générez des chances, osez la dernière passe et risquez

Xavi a appelé ses joueurs contre le Betis à viser le but sans hésitation, à être courageux lorsqu’ils se créent des occasions. Osez avec la passe finale, même si elle est verticale, ne tombez pas dans un excès de combinaisons ou recourez aux extrêmes par système. Il faut prendre des risques en cherchant le but et si nécessaire, improviser avec le ballon dans la surface.

6. Recherche d’espace et de vitesse pour Dembélé

C’est la seule contribution offensive différentielle du Barça. Le tête-à-tête de Dembélé, sa profondeur et sa découpe intérieure pour tester la frappe sont des actions difficiles à neutraliser, tant qu’il ne gêne pas Dest. Comme Memphis lorsqu’il se rend à la course, même si en l’absence de troupes, l’entraîneur du Barça choisira de le faire jouer en faux ‘9’.

7. Favoriser l’arrivée des intérieurs, notamment De Jong

Le chemin vers le but passe aussi par les intérieurs et leur apport offensif. Avec Xavi, De Jong a fait un pas en avant sur la droite et l’équipe l’a remarqué avec l’une des meilleures versions du Néerlandais, même si l’audace de Nico ou Gavi à l’avant de la surface allemande sera également vitale.

8. Cherchez le coup auquel il y a occasion, sans crainte

Dans sa demi-heure face au Betis, Dembélé est celui qui a le plus testé le tir extérieur. Xavi lui avait donné ce slogan. Il a essayé quatre fois et bien qu’une seule fois ait forcé le gardien de but à toucher le ballon, le sentiment de danger était évident.

9. Affinez la stratégie et profitez des coups de pied arrêtés.

Depuis le 5 mai dernier, contre Valence et avec Messi sur le terrain, le Barça n’a plus marqué de coup franc direct et ne génère guère de fautes en bordure de surface. Il n’en profite pas non plus, et qu’en Liga c’est la deuxième équipe dans les statistiques, les corners ou les augmentations aux enchères de Piqué, Araujo ou Lenglet. Le Français avait une tête claire contre le Betis.

10. Portez une attention particulière à Lewandowski et Müller

L’attaquant polonais est le meilleur buteur d’Europe avec 27 buts en 21 matchs répartis sur quatre compétitions. Il mène la Bundesliga avec 16 et aussi la Ligue des champions avec 9, aux côtés de Haller de l’Ajax. Et ce qui est le plus impressionnant, c’est qu’il a vu la porte dans les cinq matches européens et dans 11 des 14 matches de championnat. L’Allemand Thomas Müller n’en a pas eu autant, 6 en 22 matchs, mais c’est un terrible écuyer. Le Barça devra leur porter une attention particulière