Incroyable : Davido achète une montre qui coûte toute une fortune à son fils de 2 ans et étonne la toile (photo)

Les leviers économiques activés lors de l’assemblée de jeudi offrent à Barcelone un répit dans une fenêtre de transfert critique. Le club paralysé financièrement semble désormais disposer d’un budget de 200 millions d’euros pour l’été prochain.

Avec les portes économiques ouvertes, Joan Laporta vise à renforcer l’équipe avec au moins trois signatures de classe mondiale. Si la signature de Bernardo Silva est compliquée, on est plus optimiste sur les arrivées de Robert Lewandowski et Jules Kounde.

Cependant, les Catalans ne sont pas le seul club en lice pour la signature de l’attaquant polonais. Selon les informations du ESPN FC , Chelsea cherche à signer Lewandowski en remplacement de Romelu Lukaku.

L’international belge a connu un séjour décevant en Angleterre et souhaite revenir à l’Inter Milan. Pourtant, un accord semble loin puisque les Nerazzurri n’ont offert que 5 millions d’euros de frais de prêt dans leur offre d’ouverture.

Thomas Tuchel ne compte pas sur Lukaku pour la saison prochaine, et Lewandowski est considéré comme un remplaçant parfait en tant qu’attaquant central de Chelsea.

Cependant, la préférence de l’international polonais a toujours été de signer pour Barcelone et il ne semble pas y avoir de changement d’avis pour le moment.