Incroyable, ce couple prend feu le jour du mariage : voici ce qui s’est passé (vidéo)

Lors d’un mariage, ce jeune couple a surpris ses invités avec une entrée sur scène jamais vue auparavant. L’homme et la femme ont préféré leurs invités d’une manière effrayante avec du feu sur le dos.

Le couple composé de Gabe Jessop et sa femme Ambyr Bambyr Mishelle, ont monté une superbe coup pour marquer le jour de leur mariage. Lors de la cérémonie de réception, au lieu de saluer les invités avec des jets de fleurs de différentes couleurs, les mariés ont préféré entrer en feu.

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit les mariés marchés et courus avec des flammes brûlantes sur le dos. La femme a gardé son bouquet comme la torche olympique, tandis que son mari Gabe salue leurs invités.

Les deux ont enfilé des blouses et des combinaisons ignifuges et du gel anti-brûlure pour se protéger. Arrivé au milieu de la foule, le couple s’est mis à genoux et les experts ont éteint le feu avec des extincteurs. Ce fut un moment incroyable !

«Notre envoi de mariage a été accompli avec une équipe de professionnels et ne devrait pas être tenté sans une formation et un équipement appropriés», a écrit Ambyr la mariée dans un message. Le photographe a partagé la vidéo sur son compte Instagram et les internautes l’ont appréciée.