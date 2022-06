Incroyable : 2 millions de tickets déjà vendus pour la Coupe du Monde 2022

Alors que la compétition reste au moins cinq mois avant son ouverture officielle, les supporters du cuir rond se manifestent follement pour acheter leur ticket. Ce mercredi, la FIFA a annoncé que 2 millions de personnes ont déjà réservé leur place.

La lutte pour obtenir un billet pour un match de Coupe du monde devient de plus en plus importante au fil du temps. Malgré cela, il y a des gens qui ont déjà leurs billets et qui, pour des raisons évidentes, chercheront à en avoir plus pour profiter d’un événement qui a lieu tous les quatre ans.

Il y a quelques jours, la FIFA annonçait qu’un million de billets avaient été vendus. Mais, ce mercredi, dans un communiqué, l’agence a mis à jour ce chiffre. La Fédération a déclaré qu’il y a 1,8 million de billets qui ont été vendus dans les différentes étapes qui sont déjà terminées.

La plupart d’entre eux ont été distribués par tirage au sort. C’est-à-dire que vous vous êtes inscrit pour vous inscrire, en laissant vos coordonnées personnelles et bancaires , et la FIFA a renvoyé un e-mail indiquant si vous avez été choisi ou non.

Outre le Qatar, l’organisme mondial a précisé que les fans qui ont acheté le plus de billets appartiennent aux pays suivants : Allemagne, Canada, Angleterre, France, Inde, Arabie saoudite, Espagne, Émirats arabes unis et États-Unis.

De même, les duels qui ont le plus attiré l’attention sont la finale du concours, ainsi que tous les duels de l’ équipe nationale argentine , que ce soit contre la Pologne, le Mexique ou l’Arabie saoudite.

La FIFA s’attend à ce qu’un peu plus de trois millions de billets soient vendus pour cette édition de la Coupe du monde au Qatar.