Il y a quelques années, ces jumelles ont enchanté le monde : voici à quoi elles ressemblent maintenant (photos)

Elle s’appelle Lucie et est maman de trois enfants âgés de 9, 8 et 3 ans. Cette jeune femme vivant à Boves dans la Somme traverse depuis deux ans une épreuve très difficile. En septembre 2019, elle a découvert qu’elle souffrait d’un cancer du sein.

Âgée de 31 ans, maman d’Inès, Mathéo et Noé, sa vie a pris un tournant auquel elle ne s’attendait absolument pas : «Tout a commencé en septembre 2019 quand j’ai senti une masse dans mon sein, tout s’est alors enchaîné : mammographie, échographie, biopsie… Et une semaine après le verdict tombe : je suis atteinte d’un cancer du sein – le monde s’écroule.»

Lucie a été opérée, sa tumeur de 26 millimètres a été retirée et elle a suivi un traitement de chimiothérapie et de radiothérapie comme l’indique France 3 Hauts-de-France.

«Je me fais opérer en octobre 2019 pour retirer la tumeur et les ganglions sentinelles, je suis jeune, il faut donc agir très vite. Après analyse de la tumeur et des ganglions, j’apprends qu’il s’agit d’un cancer du sein triple négatif, le cancer du sein le plus agressif. S’en suit un long parcours de chimiothérapie au cours duquel je souffre de beaucoup de fatigue et de nausées, c’est également à ce moment que je perds mes cheveux, mes sourcils, mes cils… En mai 2020, l’espoir renaît : les séances de radiothérapie sont terminées, mes cheveux repoussent, je suis en rémission!!!»

Malheureusement, lors d’un examen de contrôle en janvier 2021, «le cauchemar recommence». «Je commence une nouvelle cure de chimiothérapie couplée à de l’immunothérapie qui montre une régression de la maladie en mai 2021. L’espoir renaît de nouveau et les traitements continuent. Malheureusement, en septembre 2021, les résultats du TEP SCAN montrent que les traitements ne fonctionnent plus, la maladie progresse rapidement : 2 nouvelles métastases musculaires sont apparues, de nombreux ganglions ainsi qu’un nodule pulmonaire.»

Ce cancer, très agressif, demande des traitements spécifiques et difficiles à obtenir en France. La maman a donc dû se tourner vers l’Allemagne, qui propose depuis plusieurs années un traitement ciblé sur le cancer du sein triple négatif métastasique. Cependant, cela a un coût comme l’explique Lucie sur son site :

«Je décide donc aujourd’hui de me tourner vers l’Allemagne où la clinique Hallwang propose des traitements innovants associant chimiothérapie, immunothérapie et vaccinothérapie. Il s’agit aujourd’hui des traitements les plus performants qui offrent un immense espoir! En effet, plusieurs femmes connaissent, grâce à ce protocole de soins, une rémission complète ou partielle. Seulement ces traitements ont un coût très important: 150 000 € en moyenne la première année.»

Un espoir donc mais pour pouvoir obtenir ce traitement, Lucie essaie de récolter des fonds à travers son site internet baptisé Voir grandir mes enfants. Elle a dépassé les 21.000€ de dons, rapporte Incroyable.co

N’hésitez pas à partager cet article, à parler de Lucie, de sa collecte de dons mais aussi à soutenir toutes les personnes luttant contre le cancer et ne trouvant pas toujours les ressources nécessaires. C’est un combat éprouvant, difficile et le soutien est fondamental !