Il refuse de quitter Barcelone et réclame 8 millions pour se désolidariser

Ni le footballeur ni Shakira n’ont révélé les raisons de leur rupture, des rumeurs selon lesquelles la cause pourrait être l’infidélité.

Après avoir confirmé leur séparation, Gerard Piqué et Shakira ont fait face à des semaines difficiles avec la presse alors que le monde entier veut connaître les raisons qui ont conduit à la fin de leur relation après 11 ans et deux enfants ensemble.

Raison pour cela, la presse espagnole a été très insistante pour connaître la version du footballeur et du chanteur, bien que sans aucun doute les principales rumeurs aient commenté que la cause de la séparation serait les multiples infidélités et fêtes de la star de Barcelone.

Alors Gerard Piqué a tenté d’échapper à la presse et les fois où il a été photographié, il a été vu de mauvaise humeur par les paparrazzi.

L’émission espagnole, “Socialité”, a révélé que le Catalan aurait affronté Jordi Martín, un paparazzi bien connu, et dont il aurait cassé le téléphone portable.

L’émission Telecinco a révélé le témoignage du journaliste et que, selon ses propos, Piqué n’a pas compris au mieux que la presse était après lui.

Jordi Martin, qui faisait partie des paparazzi qui ont tenté d’obtenir des images du footballeur, a subi les foudres de l’ex de Shakira : «Il a jeté mon téléphone portable par terre et s’est enfui avec la voiture, il a sauté plusieurs feux rouges.»

Après l’attaque, Jordi Martín a rencontré Gerard Piqué à l’aéroport alors il s’est demandé pourquoi il avait tourné son téléphone portable vers lequel le footballeur «était de nouveau furieux».