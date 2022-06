Il préfère la gloire à l’argent, la fortune que Tchouameni a rejetée du PSG pour jouer à Madrid

L’académie du FC Barcelone porte à nouveau ses fruits. 5 de ses joueurs sont finalistes pour le prix Golden Boy, Gavi, Pedri, Ansu Fati, Nico et Baldé. En cas de vente de la totalité d’entre eux, le Barça empocherait 3 000 millions d’euros.

Le FC Barcelone a toujours été une équipe qui a tendance à nourrir son équipe avec de jeunes talents de son académie des jeunes.

Bien que ces dernières années, les joueurs issus de La Masia n’aient pas pris pied dans l’équipe première, il semble que le Barça compterait à nouveau de jeunes fleurons dans ses rangs.

Les Golden Boy Awards, décernés aux jeunes talents du football, comptent 5 finalistes de Barcelone. Ansu Fati, Balde, Nico, Gavi et Pedri, eux cinq font partie des jeunes les plus prometteurs du club culé et leurs clauses de sortie élevées le marquent.

Dans le cas où un club déciderait d’acheter les 5 jeunes en payant leur clause de résiliation, Barcelone pourrait empocher un peu plus de 3 000 millions d’euros.

Les clauses sont actuellement de 1 milliard dans les cas de Pedri et Ansu Fati, 500 millions pour Nico et Balde et seulement 50 millions dans le cas de Gavi qui négocie son nouveau contrat.