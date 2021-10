«Il n’y a plus de mots pour décrire Ronaldo», Bruno Fernandes

L’entraîneur barcelonais a demandé de la patience et de ne pas mettre toute la responsabilité sur les jeunes. «Vous ne pouvez pas lui demander de résoudre ce qui manque ou ce que Leo a laissé derrière lui», a-t-il déclaré.

Ronald Koeman, entraîneur de Barcelone, a reconnu qu’il partageait le mécontentement du Camp Nou avec le jeu de l’équipe lors de la victoire de mercredi contre le Dynamo Kiev et a demandé à être calme avec Ansu Fati, à qui «on ne peut pas demander de résoudre le problème. ce qui manque ou quoi Leo Messi est parti», précisant que la star argentine était en train de résoudre pendant son séjour.

«Il faut penser qu’il est parti depuis si longtemps et qu’il a besoin de temps pour s’améliorer, il aura 19 ans à la fin de ce mois et à cet âge on ne peut pas lui demander de résoudre tout ce qui nous manque ou ce que Léo Messi est parti. Cela doit être entre nous tous. On ne peut pas s’attendre à des miracles car cela demande beaucoup de travail et est absent depuis longtemps», a-t-il déclaré.

L’entraîneur sait que dans un club comme le Catalan «il faut bien jouer, marquer des buts et gagner des matchs». «L’objectif était de gagner. Je veux souligner le travail sans ballon, mais notre plus haut niveau n’a pas été parce que si nous ne gagnons pas avec un minimum de trois buts d’écart», a-t-il déclaré, reconnaissant que l’équipe peut faire beaucoup mieux : «Je comprends que les fans repartent bouleversés.»

«Vous devez condamner le jeu pour les opportunités créées. Vous ne pouvez pas autant pardonner parce que nous risquons nos vies. Nous pardonnons à l’avant, Dieu merci, nous avons été parfaits défensivement, mais toujours dans un jeu, le rival peut avoir l’opportunité d’égaliser» s’est plaint lors de la conférence de presse d’après-match

Et il a conclu : «Je suis content du jeu de l’équipe, mais pas de l’efficacité. Dans un match où nous sommes tellement supérieurs et où nous créons suffisamment d’opportunités, nous devons marquer, et c’est la responsabilité des attaquants car ils ont qualité pour marquer et sont les responsables de la condamnation du jeu. L’efficacité doit être plus grande.»