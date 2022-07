Il n’a pas hésité et a ouvert la polémique : «Foden est au même niveau que Lionel Messi…»

Avec un Leo Messi dans une saison compliquée et une baisse de ses effectifs, beaucoup osent trouver ou postuler un successeur. Ou du moins ils mettent à leur hauteur des footballeurs qui manquent beaucoup. Le dernier exemple en date est celui cité par l’ancien joueur néerlandais Ruud Gullit, qui a assuré que la jeune star de Manchester City, Phil Foden, est au même niveau que l’Argentin.

«Avant, seuls les grands et forts joueurs étaient ceux que les équipes anglaises choisissaient toujours, mais maintenant je pense que les petits, agiles et techniques font davantage confiance. City a donné sa chance à Foden et il a montré qu’il est incroyable, qu’il est dans la même catégorie que Messi», a commencé par expliquer Gullit.

Gullit précise que Foden est au même niveau en termes de ressemblance physique, mais on sait qu’il a encore un long chemin à parcourir pour être au niveau de Messi.

«Il n’est pas exactement comme Messi en tant que joueur, personne ne l’est, mais avec sa taille et sa vitesse, il me le rappelle beaucoup. C’est un joueur merveilleux et j’adore le regarder.» La légende orange l’a éclairci, juste au cas où.

Phil Foden est sur le point d’être l’un des grands joueurs de la jeune génération de talents anglais. Au cours de la dernière saison, Foden a disputé 45 matchs, marquant 14 buts et fourni 11 passes décisives.

A l’époque, Pep Guardiola avait avoué : «Je n’ai pas rencontré Messi à 17 ans comme j’aurais pu avec Phil et à cet âge, je n’ai jamais vu un joueur avec ce potentiel. Les choses qu’il fait, son attitude en grande moments, sa tranquillité, quand il fait une erreur il l’oublie en un instant».